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E para e Kuvendit, Albulena Haxhiu, u shpreh e shqetësuar me interpretimet që Gjykata Kushtetuese po i bën lëndëve të dërguara nga partitë politike për çështjet që po bllokojnë themelimin e institucioneve.
Sipas saj, kjo gjykatë po krijon “norma të reja”.
“Gjykata Kushtetuese e konstatoi që Kuvendi është konstituuar, që po ashtu Qeveria është zgjedhur në mënyrë kushtetuese, megjithatë, gjykata Kushtetuese hoqi dorë nga një aktgjykim i saj. Dhe, mesa e di, është e njëjta gjyqtare raportuese. Ajo që më shqetëson në këtë drejtim është se e kemi Gjykatën Kushtetuese që krijon norma të reja, në respekt të pavarësisë së gjykatës, nuk është në mandat të krijojë norma të reja”, tha Haxhiu në një konferencë për media pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit, raporton Klankosova.tv.
Tutje, ajo tha se Gjykata Kushtetuese ka thënë se Kuvendi i ka 60 ditë afat pas konstituimit, ndërsa tani një afat tjetër.
“Pra, unë personalisht si kryetare e Kuvendit, jam shumë e shqetësuar me mënyrën si i trajton lëndët. Nuk është Gjykata Kushtetues institucion që duhet t’ua bëjë qefin partive politike. Nëse kemi gabuar, thuaje. Pra, po ia bëjka qefin VV-së, pak PDK-së, këtu po e mbylli syrin, këtu po e hapi”.
“Kjo është çështje shqetësuese. Nuk duhet të lejojmë që vendime të tilla të shkojnë pa debat. Jam shumë e shqetësuar me qasjen e Gjykatës Kushtetuese. Qasja e saj është vetëm ta interpretojë Kushtetutën dhe jo të cenojë sigurinë juridike”, theksoi Albulena Haxhiu.