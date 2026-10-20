Lajmet e fundit
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Wylita Bell.
Gjatë takimit u diskutuan prioritetet e Kuvendit në legjislaturën e njëmbëdhjetë dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit me institucionet amerikane.
"SHBA-ja mbetet aleati ynë strategjik, ndërsa partneriteti ynë me të është thelbësor për avancimin e rrugës euroatlantike të Kosovës", ka deklaruar Haxhiu transmeton Klankosova.tv.
Ajo u shpreh falënderuese për mbështetjen që ShBA-ja i ka dhënë Kosovës ndër vite.