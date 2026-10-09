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Kryeparlamentarja e Kosovës, Albulena Haxhiu ka reaguar pas ngjarjes tragjike në Livoç të Gjilanit që tronditi opinionin publik në Kosovë, ku mbetën të vrarë dy persona dhe një tjetër mbeti i plagosur.
Haxhiu përmes një postimi në Facebook tha se pret që të zbardhen rrethanat e rastit nga institucionet përgjegjëse, teksa familjarëve të viktimave u shprehu ngushëllime.
"Më tronditi lajmi për vrasjen e një gruaje dhe një burri në Livoç të Ulët të Gjilanit, si dhe plagosjen e një personi tjetër. Dy jetë të humbura dhunshëm dhe familje që sot po përballen me një dhimbje të madhe. Familjeve të viktimave u shpreh ngushëllimet më të sinqerta, ndërsa të plagosurit i uroj shërim të shpejtë dhe të plotë.Pres nga institucionet përgjegjëse që të zhvillojnë një hetim të plotë, të paanshëm dhe profesional, në mënyrë që të zbardhen të gjitha rrethanat e këtij krimi dhe përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Në këto momente të rënda, familjeve të prekura duhet t’u ofrohet gjithë mbështetja e nevojshme, duke respektuar privatësinë dhe dinjitetin e tyre", ka shkruar ajo.
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