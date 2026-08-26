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Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, priti sot në takim lamtumirës ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Guerot.
Haxhiu e falenderoi diplomatin francez për angazhimin dhe bashkëpunimin gjatë mandatit të tij në Kosovë, transmeton klankosova.tv.
Në takim u vlerësuan marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Francës, si dhe hapat e ndërmarrë së fundi për thellimin e bashkëpunimit në drejtësi, arsim dhe zhvillim ekonomik.
Haxhiu theksoi rëndësinë e mbështetjes së Francës për rrugën euroatlantike të Kosovës dhe i uroi ambasadorit Guerot suksese në angazhimet e tij të ardhshme.