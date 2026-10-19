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Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se çdo veprim që ndërmerr shteti i Kosovës, duhet të ndikojë drejtpërdrejt në procesin e mbrojtjes të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Ajo u shpreh se prioritet duhet t’i jepet strategjisë dhe Grupit Punues, transmeton Klankosova.tv.
“Grupit i lejohet, që në bazë të nevojave që i kanë të thërrasin edhe ekspertë që të iu ndihmojmë atyre në hartimin e strategjisë, prandaj unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, sepse shumica dërrmuese janë përfaqësues politikë, institucional, prandaj edhe ka qenë e rëndësishme që t’i jepet mundësia Grupit Punues që të angazhojë edhe ekspertë, por edhe të koordinohet me ekipet mbrojtëse. Unë mendoj që çdo veprim i yni, duhet të jetë i koordinuar me ekipet mbrojtëse”, u shpreh Haxhiu.