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Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu kujtoi sulmet e 11 shtatorit mbi Kullat Binjake në 25 vjetorin e kësaj ngjarje që mori jetën e shumë qytetarëve amerikanë.
Haxhiu tha se mëngjesi i para 25 viteve u bë përgjithmonë data që ndau kohën para dhe pas 11 shtatorit, transmeton klankosova.tv.
"25 vjet më parë, 11 shtatori nisi si një mëngjes krejt i zakonshëm. Kështu fillon edhe raporti i Komisionit Hetimor Amerikan për 11 shtatorin... Miliona njerëz po bëheshin gati për punë, disa u nisën drejt Kullave Binjake në New York, të tjerë drejt Pentagonit, njerëzit po zinin radhë për ta vizituar Shtëpinë e Bardhë, presidenti George ë.Bush kishte dalë për vrapë në mëngjes. Në orën 08:46, aeroplani i parë e goditi kullën veriore të qendrës botërore të tregtisë. Në Kosovë ishte ora 14:46 pasdite, vetëm dy minuta më vonë nisën transmetimet e para televizive me pamjet e kullave në flakë, derisa transmetimi vazhdonte drejtpërdrejt në orën 09:03 sipas kohës së New Yorkut, aeroplani i dytë goditi kullën jugore. Nga New York deri në Prishtinë njerëzit mbetën para ekraneve, duke parë të njëjtën tragjedi që po ndodhte. Ai mëngjes amerikan që kishte nisur me qiell të kthjellët dhe njerëz që shkonin në punë, në pak minuta u bë mëngjesi që ndau kohën në para dhe pas 11 shtatorit", tha ajo.
Tutje, ai kujtoi solidaritetin e qytetarëve të Kosovës të cilët dolën menjëherë në përkrahje të popullit amerikan duke u solidarizuar në forma të ndryshme dhe me vullnetarizëm për të dhuruar gjak.
"Sulmet ndaj 11 shtatorit ishin sulm ndaj SHBA, por dhimbja kaloi menjëherë kufijtë e saj... Në Prishtinë dhe në qytete të tjera të Republikës së Kosovës, njerëzit dolën për të shprehur solidaritet me popullin amerikan, ndezën qirinj, u mblodhën tubime në marshe dhe u paraqitën për të dhuruar gjak, rrugët u mbushën me qytetarë që mbanin flamuj amerikan dhe pankarta: Amerikë jemi me ty", tha ajo.