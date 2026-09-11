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Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka thënë se punimet e vazhdimit të seancës konstituive do të vazhdojnë, përkundër që PDK mungon në seancë.
Ajo tha se konsideron që PDK po refuzon të ushtrojë të drejtën e saj kushtetuese për propozim të nënkryetarit.
“Duke pasur parasysh që edhe përkundër përpjekjeve të mia, dhe jo vetëm, që Gp i PDK të jetë i pranishëm në këtë seancë, ata nuk janë të pranishëm. Bazuar në këtë, por edhe në deklarimet publike të këtij grupi parlamentar përmes kryetarit të tyre, zotëri Bedri Hamza, unë konsideroj se PDK refuzon të ushtrojë të drejtën e saj kushtetuese për të propozuar nënkryetar të Kuvendit, prandaj edhe po vazhdojmë te GP i LDK”, deklaroi Haxhiu.