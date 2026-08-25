Lajmet e fundit
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, i ka shprehur ngushëllime familjes Kryeziu pas ndarjes nga jeta të ish-kryetarit të Prizrenit, Eqrem Kryeziut.
Në telegramin e ngushëllimit, Haxhiu e ka cilësuar Kryeziun si një intelektual dhe veprimtar të shquar, i cili për më shumë se pesë dekada e kishte lidhur jetën e tij me librin, arsimin dhe dijen.
“Me vdekjen e tij, Kosova humbi një intelektual dhe veprimtar të shquar të një brezi që angazhimin për vendin e ndërtoi mbi dije dhe përgjegjësi”, thuhet në telegram.
Ajo ka theksuar se Eqrem Kryeziu ishte para së gjithash profesor dhe njeri i letrave dhe se për më shumë se pesë dekada jeta e tij ishte e lidhur me librin, arsimin dhe dijen.
“Edhe në politikë mbeti njeri me mendim të vetin, i drejtpërdrejtë në fjalë, me ironi të hollë dhe me një mënyrë të veçantë të të shprehurit, për të cilën publiku e njohu dhe e mbajti mend”, ka thënë ajo, transmeton Klankosova.tv
Sipas saj, emri i Eqrem Kryeziut mbetet veçanërisht i lidhur me Prizrenin, ku për shumë vite ishte pjesë e jetës politike të qytetit dhe të cilin e udhëhoqi si kryetar në vitet e para të qeverisjes lokale të pasluftës.
“Kontributi i tij vazhdoi edhe në Kuvendin e Kosovës dhe në jetën politike të vendit, por figura e Eqrem Kryeziut nuk përmblidhet në funksionet që mbajti. Do të kujtohet si profesor, intelektual dhe veprimtar i shquar me individualitet të spikatur, që la gjurmë në jetën politike e kulturore të Kosovës”, thuhet në telegram.