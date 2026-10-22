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Deputetja e Aleancës Teuta Haxhiu, ka folur në Kuvend për siç tha ajo sulmet ndaj Daut Haradinajt.
Ajo përmendi në fjalimin e saj bashkëshortin e kryetares së Kuvendit Albulena Haxhiun dhe ish-ministrin tani kryetarin e Mitrovicës Jugore Faton Pecin.
Për këtë të fundit, Haxhiu tha se Peci njihet për skandale.
"Mbahet në mend që i ka ushqyer fëmijet në çerdhe me mish me afat të skaduar", deklaroi ajo.
Tutje deputetja e Aleancës kritikoi ashpër pushtetin për mosndarjen e 1 milion eurove për protezat për invalidët e luftës.
Teuta Haxhiu paraqiti publikisht një rast të një personi i cili është sipas saj 90% invalid dhe protezat i ka siguruar me shumë mund, me ndihmëb e miqve të tij.
Gjatë ditës së djeshme, Komisioni për Buxhet nuk i dha mbështetje ndarjes së 1 milion eurove për protezat e invalidëve të luftës.
Aty, pesë deputetë votuan pro, një kundër e pesë tjerë abstenuan.