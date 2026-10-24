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Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu e ka cilësuar ditën e nesërme si një ditë të rëndësishme për Luginën.
Përmes një postimi në Facebook, Haxhiu tha se partitë shqiptare në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc e kanë bërë punën e tyre duke vendosur të garojnë në një listë të vetme.
Tutje, ajo thotë se Kosova i ndjek me vëmendje të veçantë zhvillimet në Luginë.
Ja postimi i plotë:
Nesër është një ditë e rëndësishme për Luginën. Shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit do të votojnë për përfaqësuesit e tyre në parlament.
Partitë shqiptare atje tashmë e kanë bërë punën e tyre, duke vendosur të garojnë bashkë, me një listë të vetme, “Koalicioni Shqiptar”. Tani është radha e qytetarëve në Luginë ta mbështesin fuqishëm këtë bashkim.
Kosova i ndjek me vëmendje të veçantë zhvillimet në Luginë. Përfaqësimi politik i shqiptarëve atje, mbrojtja e të drejtave të tyre dhe ngritja e zërit për çdo padrejtësi që u bëhet mbeten gjithmonë të rëndësishme për ne.
Prandaj, i ftoj të gjithë shqiptarët e Luginës që nesër të dalin e ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Edhe ata që jetojnë e punojnë në Kosovë dhe kanë të drejtë vote, i inkurajoj të udhëtojnë për atje e të marrin pjesë në këto zgjedhje.
Nesër, zëri i Luginës dëgjohet përmes fletëvotimit, me votën për numrin 17, “Koalicionin Shqiptar”.
Luginë, Kosova është me ty!