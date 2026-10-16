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Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu ka bërë homazhe në nderim të Idriz Rrecajt, eshtrat e të cilit, pas një pritjeje të gjatë e të dhimbshme, janë kthyer në vendlindje për t’u rivarrosur pranë familjes së tij, në Skenderaj.
Përmes një postimi, Haxhiu ka kujtuar figurën dhe sakrificën e Idriz Rrecajt, i cili ishte pjesë e “Grupit të Intelektualëve”, një grup atdhetarësh që angazhoheshin për vendin dhe lirinë e Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Ajo ka theksuar se anëtarët e këtij grupi u shënjestruan nga forcat serbe, me qëllim të zhdukjes së tyre dhe të gjurmëve që lanë pas, por kujtimi për ta nuk u shua kurrë.
“Eshtrat e Idrizit u gjetën, dhe sot ai kthehet në tokën për të cilën dha jetën”, ka shkruar Haxhiu.
Sipas saj, sakrifica e Idriz Rrecajt dhe e veprimtarëve të tjerë të “Grupit të Intelektualëve” për një Kosovë të lirë, që përcakton vetë fatin e saj, nuk do të harrohet kurrë.
Haxhiu ka vlerësuar se gjetja dhe rivarrimi i tij përbëjnë një hap drejt drejtësisë dhe një ngushëllim për familjen, e cila priti për vite të tëra për të mësuar fatin e të dashurit të saj.
Megjithatë, ajo ka rikujtuar se dhimbja mbetet e madhe për familjet që ende presin përgjigje për fatin e më të dashurve të tyre të zhdukur me dhunë, duke theksuar se kërkimi për ta duhet të vazhdojë deri në zbardhjen e së vërtetës.
“Lavdi jetës dhe veprës së heroit Idriz Rrecaj! Qoftë i përjetshëm kujtimi për të”, ka shkruar Haxhiu.