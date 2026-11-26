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Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, në një adresim në Parlament ka kujtuar ngjarjet dhe personalitetet që, sipas saj, kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e lirisë së Kosovës.
Ajo ka folur edhe për Ditën e Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke theksuar se rrënjët e saj lidhen me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe sakrificën e dëshmorëve.
“Jemi në ditët e rëndësishme të nëntorit. Nesër është Dita e FSK-së, një forcë që i ka rrënjët te UÇK-ja, te sakrifica e dëshmorëve dhe te përpjekjet e brezave që dhanë gjithçka që ne sot të jetojmë të lirë në Republikën tonë”, ka deklaruar Haxhiu, transmeton Klankosova.tv.
Ajo ka kujtuar gjithashtu ngjarjet e fundit të nëntorit, të cilat, sipas saj, shënuan kalimin e rezistencës së armatosur në luftë të hapur kundër forcave serbe.
Haxhiu ka përmendur edhe ish-krerët e UÇK-së që po mbahen në Hagë, duke kërkuar drejtësi dhe lirimin e tyre.
“Teksa kujtojmë ngjarjet, jemi pranë krerëve të UÇK-së, luftëtarëve të lirisë, të cilët edhe këtë nëntor po mbahen padrejtësisht në Hagë. Vendi i tyre është në Kosovë. Ne vazhdojmë angazhimin tonë që drejtësia të vihet në vend dhe të lirohen sa më parë”, ka thënë Haxhiu./Klankosova.tv