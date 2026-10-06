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Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Albulena Haxhiu, i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese për të kërkuar interpretim lidhur me ushtrimin e kompetencave të presidentit pas përfundimit të mandatit të saj gjashtëmujor.
Kërkesa lidhet me situatën e mundshme nëse Kuvendi i Kosovës nuk arrin të zgjedhë presidentin e ri brenda afatit kushtetues.
Lajmin e kanë konfirmuar burime të Klan Kosovës për gazetaren Qëndresa Bellagoshi
Lidhur me këtë çështje janë deklaruar edhe nga Zyra e Presidentes për Klan Kosova, konkretisht këshilltarja për media Vlora Konushevci.
"Për t’i dhënë përgjigje kësaj çështjeje, më 5 tetor 2026, U.D. Presidentja Haxhiu i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese, në bazë të nenit 113, paragrafi 3, nënparagrafi 1, të Kushtetutës. Kemi kërkuar të përcaktohet se si dhe nga kush ushtrohen kompetencat e domosdoshme presidenciale pas përfundimit të periudhës gjashtëmujore, kur Presidenti i ri ende nuk është zgjedhur", deklaroi ajo.
"Kushtetuta këtë kompetencë ia njeh Presidentit. Përcaktimi i autoritetit që mund ta ushtrojë atë në rrethanat e krijuara është një nga çështjet kryesore që ia kemi shtruar Gjykatës. Qëndrimi ynë është se duhet të sigurohet një zgjidhje kushtetuese që mundëson shpalljen dhe mbajtjen e zgjedhjeve brenda afateve të përcaktuara", theksoi Konushevci.
"Qëndrimi ynë mbështetet në parimin e vijimësisë institucionale. Dispozitat kushtetuese duhet të interpretohen në ndërlidhje, në mënyrë që përfundimi i një afati të mos e bëjë të pamundur përmbushjen e detyrimeve të tjera kushtetuese. Pikërisht për të përcaktuar zgjidhjen që garanton këtë vijimësi brenda rendit kushtetues, i jemi drejtuar Gjykatës Kushtetuese", shtoi ajo.