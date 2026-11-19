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Deputetja e Aleancës, Teuta Haxhiu, ka kritikuar projektbuxhetin për vitin 2027, duke e cilësuar atë si buxhet konsumues dhe jo zhvillimor.
Gjatë seancës së Kuvendit, ku po diskutohet projektbuxheti i vitit të ardhshëm, Haxhiu tha se buxheti i planifikuar në vlerë prej mbi katër miliardë eurosh nuk parasheh investime të mjaftueshme për zhvillimin e vendit.
Ajo theksoi se AAK-ja do të japë kontributin e saj gjatë shqyrtimit të projektligjit mes dy leximeve, njofton Klankosova.tv.
“Ky buxhet nuk është zhvillimor, është buxhet konsumues. Nuk është paraparë sa ka rritje të importit. Aty ku duhet të ketë zhvillim dhe investime, normal që ju si Qeveri ngecni”, deklaroi Haxhiu.
Ajo përmendi edhe inflacionin prej 7.8 për qind për vitin 2027, duke thënë se kjo nënkupton zvogëlim real të buxhetit.