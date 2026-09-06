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Koreografi dhe instruktori i vallëzimit Rron Haxhiislami ka treguar se çiftet po i kushtojnë gjithnjë e më shumë rëndësi koreografive të veçanta për hyrjen e tyre në dasmë.
Ai thotë se interesimi për vallëzimin është rritur ndjeshëm, ndërsa sot pjesëmarrja në kurset e vallëzimit është pothuajse e barabartë mes meshkujve dhe femrave.
“Dëshira jo vetëm për koreografi të veçantë, por edhe për vallëzime folklorike e tradicionale gjithmonë po shkon tu u rrit”, tha ai në emisionin “Weekend” në Klan Kosova.
Roni theksoi se vallëzimi nuk duhet parë si humbje e traditës, por si një mënyrë për ta shijuar më shumë një ditë të veçantë.
“Është dita jote e veçantë. Duhet me bë diçka të veçantë”, u shpreh Haxhiislami.