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Kylian Mbappe ka nisur të tregojë menjëherë formën e tij më të mirë në La Liga.
Francezi shënoi hat-trickun e parë të tij në këtë edicion, ndërsa Real Madridi triumfoi 4-1 ndaj Real Sociedadit në Santiago Bernabeu.
Mbappe ishte protagonist absolut i ndeshjes duke realizuar tri herë, ndërsa një tjetër gol për madrilenët e shënoi Vinicius Jr. Për skuadrën baske realizoi Luka Suçiq, i cili barazoi përkohësisht rezultatin para pushimit, transmeton Klankosova.tv.
Kjo ishte fitorja e dytë e Real Madridit në kampionat, duke e vendosur skuadrën e José Mourinhos në krye të tabelës. Në anën tjetër, Real Sociedadi pësoi humbjen e dytë radhazi dhe mbetet në fund të klasifikimit.
Real Madridi do të luajë sërish në shtëpi në ndeshjen e ardhshme, ku do të përballet me Malagën, ndërsa Real Sociedadi do ta presë Espanyolin.
Me këtë paraqitje, Mbappe dërgon një sinjal të fortë që në start të sezonit: ai synon të jetë sërish një nga protagonistët kryesorë të La Ligës.