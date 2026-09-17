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Ish-deputeti i PDK-së Nait Hasani, ka qenë goxha i ashpër me deklarimet e tij për Gjykatën Speciale.
Hasani në Edicionin Special në Klan Kosova ka komentuar verdiktin prej 81 vjetësh burgim ndaj katërshes së UÇK-së.
Ai shtoi se kjo gjykatë "ia ka çuar mallin si të ishte e Serbisë".
"Asnjë ndryshim nuk e ka pas. Po të njëjtat akuza që kanë ardhur nga Serbia, po të njëjtat veprime që i ka bërë, analiza dhe përshkrime", deklaroi Hasani në Klan Kosova.
Ai numëroi pikat e aktakuzës që sipas tij i shkojnë përshtati Serbisë.
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