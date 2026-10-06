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Ish-deputeti i PDK-së Nait Hasani, ka folur rreth protestës së mbajtur mbrëmë ku u kërkua votimi në lexim të dytë të ndryshimeve të Ligjit për Specialen.
Hasani tha se protestuesit nuk pajtohen me dënimin e ish-krerëve të UÇK-së dhe klasifkimit si "ndërmarrje e përbashkët kriminale".
"Cila është arsyeja që nuk e miratojnë ligjin", pyeti Hasani.
Ish-deputeti i PDK-së tha se kjo është neglizhencë e pushtetit, sepse siç tha ai, po duan që të mbetet dënimi i njëjtë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.