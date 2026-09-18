Lajmet e fundit
Ish-deputeti i PDK-së, Nait Hasani ka deklaruar se vendimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së, sipas tij, është kundër Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, shtetit të Kosovës dhe luftës së popullit.
Sipas Hasanit, protesta e sotme gjithëpopullore tregoi solidaritet, mbështetje dhe një mohim që në emër të popullit të Kosovës të gjykohet lufta e vendit, transmeton Klankosova.tv.
“Unë shpresoj që protestat e vazhdueshme ta prekin ndërgjegjen ndërkombëtare, dhe do ta vlerësojnë se aktgjykimi ka qenë i padrejtë, tendencioz dhe i paramenduar nga Gjykata Speciale me mbështetjen e Serbisë”, tha Hasani.
Pos tjerash, ish-deputeti tha se institucionet e vendit duhet të bëjnë gjithçka për t’i mbrojtur vlerat e Kosovës.