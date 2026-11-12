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Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, ka folur për vendimet që, sipas tij, Qeveria i ka marrë në heshtje dhe që dëshmojnë zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit.
Në emisionin "DPT te Fidani" në Klan Kosova, Hasani përmendi ligjin për shtetësinë, si dhe çështjet që lidhen me qarkullimin dhe raportet me Serbinë.
“...Shtetësia - ligji për shtetësinë - ajo është shembulli më i mirë. E dyta, është lidhja, kontrabanda, qarkullimi me Serbinë, bash qysh e ke pasë, bile edhe ma zi, në çdo dimension e ke. Në Mitrovicë vazhdimisht shkoj, dhe gjë t'keqe s'ka, sepse s'mundesh me nejt i izolum...”, u shpreh Hasani, duke iu referuar vendimeve që i ka marrë Qeveria dhe që janë pjesë e Marrëveshjes së Ohrit, të arritur mes Kosovës dhe Serbisë.
Sipas tij, Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe, apo siç është quajtur nga Kurti "vetëmenaxhim", është autonomi për komunat serbe në Kosovë.
Ndër të tjera, Hasani tha se Albin Kurti është ai që e ka hequr njohjen e Kosovës nga marrëveshja me Serbinë.
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