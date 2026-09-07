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Duka dhe Dukesha e Sussex-it, Princi Harry dhe Meghan Markle, nuk do të kenë statusin e anëtarëve aktivë të familjes mbretërore dhe nuk do të mund të kryejnë angazhime zyrtare në emër të saj, edhe pas kthimit të tyre në Mbretërinë e Bashkuar.
Kjo bëhet e qartë në një letër të dërguar në emër të Mbretit Charles III, e cila synon të sqarojë statusin e çiftit pas rikthimit të tyre në Britani së bashku me fëmijët, Archie dhe Lilibet, muajin e kaluar.
Sipas letrës, Harry dhe Meghan do të vazhdojnë të konsiderohen “qytetarë privatë” dhe nuk do të kenë të drejtë të përdorin titujt “HRH” – Shkëlqesia e Tij dhe Shkëlqesia e Saj Mbretërore, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Letra është dërguar nga Lord Chamberlain, një prej zyrtarëve më të lartë të Pallatit Mbretëror, te ekipi i Princit Harry, departamente qeveritare, zyrtarë ushtarakë dhe Lord Lieutenant-ët, të cilët shërbejnë si përfaqësues lokalë të monarkut.
Dokumenti sqaron se çdo angazhim apo vizitë e Harryt dhe Meghanit do të zhvillohet në kapacitet privat dhe ata nuk do të përfaqësojnë familjen mbretërore.
Ky sqarim shihet si një sinjal i qartë nga Pallati se çdo vizitë apo aktivitet i tyre në Mbretërinë e Bashkuar nuk duhet të trajtohet si angazhim zyrtar mbretëror.