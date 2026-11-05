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Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka takuar Vlora Çitakun, të cilën e ka uruar për emërimin e saj si udhëheqëse në detyrë e PDK-së.
"Këtë pasdite e urova Vlora Çitakun për emërimin e saj si udhëheqëse në detyrë e PDK-së. Pres me kënaqësi të punoj me të gjatë muajve në vijim", tha Hargreaves.
Gjithashtu, ai tregoi se kanë diskutuar edhe për shqetësimet e PDK-së lidhur me Dhomat e Specializuara të Kosovës.
"Diskutuam shqetësimet e partisë lidhur me Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe u pajtuam për rëndësinë e sigurimit që Kosova të mbetet e përkushtuar ndaj sundimit të ligjit dhe obligimeve të saj ndërkombëtare", shkroi ai.