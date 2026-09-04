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Ka nisur edicioni i radhës i Hardh Festit në Rahovec, ku tradita e vjeljes së rrushit është shënuar edhe këtë vit me mbledhjen e kokrrave të para.
Në kuadër të festivalit, kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, dhe ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, kanë marrë pjesë në vjeljen e rrushit, duke simbolizuar nisjen e sezonit të vjeljes në këtë komunë, transmeton Klankosova.tv.
Hardh Fest, përveç promovimit të verarisë dhe traditës së Rahovecit, mbledh çdo vit qytetarë e vizitorë në një prej ngjarjeve më t