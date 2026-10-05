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Deputeti i Aleancës Ramush Haradinaj, ka thënë se vendimi dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së është ofendim për popullin e Kosovës.
"Për gjakun tonë edhe për këtë Parlament edhe për drejtësinë. Dhe nuk është në emrin tim, nuk është në emrin e popullit ë Kosovës", tha Haradinaj në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit.
Haradinaj tha se si përgjigje ndaj Speciales, do të ishte anulimi krejt i kësaj gjykate.
"Ligjin e sotëm Aleanca e voton dhe i kërkojmë këtij Parlamenti me mocion ta vendos në dy lexime dhe ta kryejmë sot", tha ai.
Siç tha ai, kjo iniciativë e ndërmarrë është pak dhe e vonshme.