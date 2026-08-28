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Ish-kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka uruar Republikën e Turqisë me rastin e Ditës së Fitores.
Haradinaj, përmes një postimi në Facebook, ka shprehur urimet e tij për stafin diplomatik turk në Kosovë, personelin ushtarak turk që shërben në kuadër të KFOR-it, si dhe për shtetin dhe popullin turk.
Ai ka vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të Turqisë ndaj Kosovës dhe popullit të saj gjatë proceseve të shtetndërtimit.
“Jemi gjithmonë mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme që Turqia i ka dhënë Kosovës dhe popullit të saj në të gjitha periudhat e shtetndërtimit”, ka shkruar Haradinaj.
Sipas tij, miqësia ndërmjet Kosovës dhe Turqisë dëshmon për marrëdhëniet e veçanta që ekzistojnë mes dy vendeve dhe popujve.
Haradinaj ka përcjellë urimet e tij për paqe, prosperitet dhe mirëqenie për popullin mik turk, transmeton Klankosova.tv.