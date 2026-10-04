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Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka uruar Kushtrimin dhe Aurorën për martesën e tyre.
Haradinaj ka bërë të ditur se së bashku me bashkëshorten e tij, Anitën, kanë marrë pjesë në gazmendin e çiftit, ku ishin të pranishëm shumë miq nga Kosova dhe diaspora.
“Një kapitull i bukur po fillon për Kushtrimin dhe Aurorën, duke i hapur rrugë shumë momenteve e mundësive që do t’i përjetojnë së bashku”, ka shkruar Haradinaj, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka uruar familjet Kelani dhe Rrusta për martesën, ndërsa çiftit i ka dëshiruar fat dhe lumturi në jetën e përbashkët.
“Sot, në gazmendin e tyre, bashkë me Anitën patëm nderin të jemi mes shumë miqve nga mbarë vendi dhe diaspora”, ka shkruar Haradinaj.