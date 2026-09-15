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Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka uruar trajnerin e njohur të xhudos, Toni Kuka, me rastin e ditëlindjes.
Haradinaj, përmes një postimi, ka vlerësuar kontributin e Kukës dhe të brezit të artë të xhudistëve kosovarë në ngritjen e Kosovës në skenën e sportit botëror, transmeton Klankosova.tv.
“Gëzuar ditëlindjen, mjeshtër i madh, Toni Kuka! Me brezin e artë të xhudistëve, Kosovën e ngritët në majat e sportit botëror. Edhe shumë vite tjera me shëndet e me shumë fitore të reja për Kosovën!”, ka shkruar Haradinaj.