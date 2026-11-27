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Deputeti i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka uruar pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) me rastin e Ditës së Forcës.
Në urimin e tij, Haradinaj ka theksuar rëndësinë e anëtarësimit të Kosovës në NATO për sigurinë e vendit dhe të rajonit, si dhe për paqen në botë.
Ai ka vlerësuar përkushtimin e vajzave dhe djemve që shërbejnë në FSK, duke i cilësuar ndër më të mirët e atdheut dhe duke theksuar kontributin e tyre në mbrojtjen e lirisë dhe ruajtjen e paqes.
“Urime ‘Dita e Forcës’, Kosovë!”, ka shkruar Haradinaj. /Klankosova.tv