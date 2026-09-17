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Verdikti i Gjykatës Speciale ku katër ish-eprorët e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, u dënuan me 81 vjet burgim.
Ish-ministrja e Jashtme Meliza Haradinaj, pati kritika të ashpra ndaj Qeverisë.
Haradinaj tha se qeveria aktuale nuk ka bërë asnjë hap për t'iu dalë në ndihmë e për t'i mbrojtur të akuzuarit.
Ajo theksoi se bile ekzekutivi është marrë me simbolika.
"Unë kur isha ministre, kam dërguar për Epopenë e UÇK-së flamuj në të gjitha misionet diplomatike të Kosovës, dhe çka ka bërë kjo qeveri më pastaj, është marrë me tërheqjen e atyre nga misionet diplomatike", tha ajo në emisionin Rubikon në Klan Kosova.