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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar heroin Bahri Fazliu në ditëlindjen e tij.
Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj e ka cilësuar Fazliun si intelektual, vizionar dhe trim të pashoq, duke thënë se ai ishte shembull i dashurisë dhe sakrificës për atdheun.
“Heroi Bahri Fazliu, si intelektual, vizionar e trim i pashoq, ishte shembull se si duhet Atdheu e luftohet për të. Në ditëlindjen e tij, me shumë bashkëluftëtarë e bashkëkombas nga gjitha trojet, bëmë homazhe te pllaka përkujtimore, pikërisht në vendin ku fitoi përjetësinë, te trekufiri. Lavdi gjithë dëshmorëve që ranë duke mbrojtur nderin e luftëtarit shqiptar!”, shkroi Haradinaj./Klankosova.tv