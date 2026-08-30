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Ish-kreu i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka përkujtuar 77-vjetorin e rënies heroike të patriotit shqiptar Ndue Përlleshi.
Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj e ka cilësuar Përlleshin si një nga luftëtarët më të shquar të çështjes kombëtare shqiptare, duke vlerësuar qëndresën dhe sakrificën e tij për çlirimin e trojeve shqiptare, transmeton Klankosova.tv.
“Ndue Përlleshi ishte prej atyre burrave që nuk e pranuan kurrë nënshtrimin. Ai zgjodhi rrugën e vështirë të qëndresës, duke e vendosur fatin e atdheut mbi jetën e tij”, ka shkruar Haradinaj.
Sipas tij, shembulli i Ndue Përlleshit frymëzoi shumë patriotë shqiptarë, të cilët vazhduan rrugën e qëndresës dhe sakrificës për lirinë e trojeve shqiptare.
“Lavdi e përjetshme Ndue Përlleshit! Nderim për të gjithë ata që dhanë jetën për Shqipërinë dhe trojet shqiptare!”, ka përfunduar Haradinaj.