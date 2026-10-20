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Daut Haradinaj ka falënderuar mikun e Kosovës, John Paul Mulhall - Poli, i cili sot u nderua me titullin “Qytetar Nderi i Deçanit”, për kontributin e tij gjatë luftës dhe në vitet e rindërtimit të vendit.
Në një postim në profilin e tij në Facebook, Haradinaj ka theksuar se largësia dhe koha nuk i largojnë popujt nga miqtë e vërtetë, duke e cilësuar popullin e Kosovës si dëshmi të kësaj miqësie të qëndrueshme.
“Lufta, liria dhe drejtësia në Dukagjin u fitua falë luftës çlirimtare të UÇK-së dhe ndihmës së miqve tanë, të cilët qëndruan pranë nesh në ditët më të vështira”, shkroi ai./Klankosova.tv