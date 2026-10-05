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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradina i është bashkuar protestuesve që po protestojnë pranë Kuvendit të Kosovës.
Haradinaj, duke iu drejtuar protestuesve, ka thënë se Ligji për Dhomat e Specializuara mund të ishte miratuar edhe në leximin e dytë, ashtu siç ishte votuar në leximin e parë.
Ai gjithashtu e ka konsideruar këtë si një situatë të dhimbshme.
“Ashtu siç u votua në lexim të parë, mundem ta kryenim edhe në lexim të dytë. Është e dhimbshme. Po na dhimbseni edhe ju, po na dhimbset vendi, po na dhimbsen ata që janë atje”, u shpreh Haradinaj./Klankosova.tv