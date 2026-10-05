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Ish-deputeti i Aleancës, Daut Haradinaj, ka bërë thirrje për unitet në procesin e votimit të Projektligjit që lidhet me Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Haradinaj përmes një telefonate direkt në Klan Kosova, tha se, po të ishte deputet në Kuvendin e Kosovës, do ta konsideronte veten të nderuar që të merrte pjesë në një proces të tillë.
“Unë kam bërë thirrje që sot të ketë unitet dhe të jenë ceremoni procesi i votimit. Po të kisha qenë unë sot deputet, do ta konsideroja veten të nderuar historikisht që po më jepet mundësia t’ia jap një nder kaq të madh vendit”, deklaroi ai.
Sipas tij, mosvotimi i projektligjit do t’i shërbente politikës së ish-presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq.
“Z.Kurti dhe deputetë të cilët mendojnë të kalkulojnë në kurriz të dënimit të krerëve, se ne po flasim për një dënim radikal, atëherë unë mendoj që kjo është një pafytyrësi politike”
“Movotimi sot në Kuvend, do të jetë një dhuratë tepër e madhe për Vuçiqin në Serbi. Pra, nëse z.Kurti, VV-ja nuk e votojnë këtë projektligj, faktikisht po i bëjnë favor Vuçiqit në Beograd”, deklaroi ai.