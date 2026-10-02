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Daut Haradinaj nga Aleanca, ka reaguar pas protestës së djeshme, të organizuar në mbështetje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale.
Haradinaj e ka cilësuar protestën si masive, duke thënë se ajo ishte “bash qysh i ka hije shqiptarit”.
Ai shtoi se adresimet në protestën e djeshme ishin të paqarta.
“Adresimet ishin të paqarta, nuk i kuptova”, ka shkruar Haradinaj.
Ai ka theksuar se Kuvendit i kanë mbetur edhe katër ditë deri në përfundimin e mandatit, duke kërkuar që të sqarohet qartë qëndrimi ndaj plotësim-ndryshimeve të ligjit.
“Edhe 4 ditë Kuvendit i përfundon mandati, pra nuk e paralajmëruat qartë. Të gjithë e dini kush është kundër plotësim-ndryshimeve të ligjit dhe nuk po e thoni qartë”, ka deklaruar ai, transmeton Klankosova.tv.
Haradinaj ka kërkuar që më 6 tetor qytetarët të mblidhen sërish në shesh, me një kërkesë të qartë drejtuar përfaqësuesve të tyre.
“Më 6 tetor do të duhej me qenë krejt në shesh, me një kërkesë drejtuar atyre që përfaqësojnë popullin”, ka shkruar Haradinaj.