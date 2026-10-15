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Ish-kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se mbrojtja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) lidhet drejtpërdrejt me sigurinë kombëtare dhe lirinë e Kosovës, duke theksuar se kjo mbështetje duhet të jetë e vazhdueshme.
Deputeti Haradinaj tha se siguria kombëtare e Kosovës buron nga vlerat e lirisë dhe lidhja e UÇK-së me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n.
“Siguria jonë kombëtare buron nga vlerat e lirisë, nga UÇK-ja, e cila është e lidhur ngushtë me Amerikën dhe NATO-n. Pak a shumë ky është filli, deri te liria. Ne, në vazhdimësi, pra jo vetëm kur rrezikohet UÇK-ja, ose të themelet e lirisë, por ne në vazhdimësi duhet të jemi mbrojtje të UÇK-së. Jo për shkak të atyre që janë gjallë sot, ose që kanë qenë dikur në udhëheqje të UÇK-së, por për shkak të vetë të sigurisë tonë kombëtare”, tha ai.
Ai shtoi se rrezikimi i UÇK-së, qoftë nga faktorë të jashtëm apo nga gabimet e brendshme, sipas tij, paraqet rrezik edhe për sigurinë kombëtare dhe lirinë e vendit.
“Kur rrezikohet UÇK-ja, qoftë nga armiqtë e jashtëm, apo nga gabimet tona, ta dini që rrezikojmë sigurinë kombëtare, pra lirinë tonë. Veprimet janë shumë të vona, po kuptohet, për punë të mira, edhe i japim mbështetje”, tha ai.