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Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj bashkë me kreun e Aleancës dhe deputetë të kësaj partie i janë bashkëngjitur "Marshit për Liri" i cili po organizohet sot në sheshin "Skënderbeu" në Prishtinë.
Haradinaj në një intervistë për Klan Kosova tha se i gjithë ky organizim është shprehje e lartë e vetëdijës kombëtare duke shtuar se populli i Kosovës i shpallë ata të pafajshëm me prezencën masive.
"Kjo është shprehje e vetëdijes së lartë kombëtare së pari dhe një bindje e plotë që lufta e UÇK-së ka qenë luftë e drejtë e pastër dhe ka vetëm një vendim të drejtë shpallja të pafajshëm dhe kthimi i tyre në Kosovë. Sot populli i Kosovës edhe njëherë ua konfirmon atyre dhe i shpallë të pafajshëm, pra e gjithë kjo prezencë, gjithë ky vullnet pa dallim përkatësie i shpallë të pafajshëm", tha ai.