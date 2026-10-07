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Opinionistja Meliza Haradinaj është shprehur se vonesat e krijuara gjatë muajve të fundit dhe shkuarja në zgjedhje kanë qenë, sipas saj, pjesë e një qëllimi politik të kryeministrit Albin Kurti.
Haradinaj ka deklaruar se beson se Kurti ka synuar që t’ia pamundësojë presidentes Vjosa Osmani vazhdimin e mandatit të saj në krye të shtetit.
“Unë mendoj se të gjitha vonesat që janë bërë muajve të fundit dhe shkuarja në zgjedhje është rezultat i qëllimit politik të z.Kurti që t’ia pamunësojë znj.Osmani të qëndrojë edhe një mandat presidente”, u shpreh ajo./Klankosova.tv