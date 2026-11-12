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Deputeti i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar që vizitat e politikanëve nga Serbia në Kosovë të trajtohen sipas një protokolli të veçantë, me kritere të qarta për dhënien e lejeve, monitorim gjatë qëndrimit dhe masa ndëshkuese në rast të shkeljes së ligjeve të Kosovës.
Duke folur në Kuvend, Haradinaj ka theksuar se institucionet e Kosovës duhet të kenë kontroll më të madh mbi vizitat e zyrtarëve dhe politikanëve serbë, veçanërisht kur ata gjatë qëndrimit në vend bëjnë deklarata që cenojnë rendin kushtetues apo nxisin përçarje dhe urrejtje.
“Vizita e politikanëve nga Serbia në Kosovë duhet të trajtohet me protokoll të vizitave dhe dhënia e lejeve duhet të bëhet me kritere të qarta. Vizitat duhet të monitorohen, pra ato vizita të politikanëve në Kosovë, gjatë qëndrimit në Kosovë duhet të monitorohen. Në rast se gjatë këtyre vizitave ndodh shkelje ose cenim i rendit kushtetues apo dërgohen porosi përçarëse e të urrejtjes, duhet të zbatohet ligji i Kosovës”, ka deklaruar Haradinaj, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka paralajmëruar se në rast të përsëritjes së situatave të tilla, do të kërkojë përgjegjësi nga të gjitha institucionet dhe zyrtarët që kanë dështuar në kryerjen e detyrave të tyre.
“Pse dola në këtë foltore, dola se herën tjetër do të kërkojmë përgjegjësi nga kushdo që ka bërë lëshime dhe nga kushdo, nga cilado instancë që nuk e ka kryer punën e vet në rast të këtyre vizitave. Do ta adresojmë te kjo adresë”, është shprehur ai.
Haradinaj ka kërkuar gjithashtu ashpërsimin e kritereve për lejimin e hyrjes në Kosovë për politikanët serbë që në të kaluarën kanë bërë deklarata kundër rendit kushtetues të vendit.
“Vizitat nga Serbia, kriteri i dhënies së lejes edhe mundet me u ashpërsu, mundet me iu ndalu vizitat atyre që në ndonjë rast të caktuar kanë bërë deklarime dhe kanë sulmuar rendin kushtetues. Kur vijnë politikanë nëpër tempuj fetarë, e bëjnë deklarata përçarëse, ju e dini që ajo shkakton pasoja në vend”, ka thënë Haradinaj.
Ai ka vlerësuar se interesi i sigurisë së Kosovës duhet të jetë përcaktues në vendimet për lejimin e vizitave të tilla, duke kërkuar ndalim të hyrjes për personat që kanë bërë deklarata që nxisin tensione.
“Interesin e sigurisë së Kosovës, të gjithë ata politikanë nga Serbia që ndonjëherë kanë bërë deklarata të tilla, duhet t’u ndalohet hyrja në Kosovë. Gjatë qëndrimit në Kosovë, nëse dikush nga ta nuk i përmbahet rregullave dhe protokolleve të lejes së dhënë, duhet t’i ndërpritet leja dhe duhet të arrestohet”, ka theksuar ai.
“E kuptoj që ky është një zinxhir i institucioneve që merren me këtë temë, por mos lejoni me na u përsërit kjo një herë tjetër”./Klankosova.tv