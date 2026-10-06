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Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Daut Haradinaj ka ftuar të gjithë qytetarët që të bashkohen në shesh në protestën që ka si kërkesë miratimin e Ligjit për Gjykatën Speciale.
Ai ka thënë se kanë mbetur edhe pak orë në dispozicion, prandaj e ka konsideruar të rëndësishme kalimin e këtij ligji.
“Ju ftoj të gjithëve në shesh që të bashkoheni me thirrjen e vetme për të gjithë deputetët që ta votojnë Ligjin për Specialen në lexim të dytë dhe në rast se shkohet në zgjedhje për dinjitetin e atyre që kanë luftuar dhe për nderin dhe respektin e luftës tanë dhe për nderin e bashkëluftëtarëve në Hagë ta kryejmë këtë detyrë. Nuk është vonë, i kemi edhe katër orë. Mund ta zgjedhim bashkërisht. Është çështje krejt procedurale. T’I kthejmë bashkëluftëtarët tanë në Kosovë.”, ka thënë Haradinaj në një adresim në rrjetin social Facebook. /Klankosova.tv