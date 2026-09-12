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Sheshi i Prishtinës "Skënderbeu" po fillon të mbushet me qytetarë të cilët do të jenë pjesëmarrës në "Marshin për Liri".
"Marshi i Lirisë" i cili do të fillojë zyrtarisht nga ora 14:00 ka ngjallur shumë interesim te qytetarët të cilët solidarizohen me ish-krerët e UÇK-së në Hagë.
Nasim Haradinaj në një intervistë për Klan Kosova tha se ish-krerët e UÇK-së do të marrin një mesazh të fortë i cili do t'u ndihmojë atyre të kalojnë edhe katër ditët e fundit deri te verdikti final.
Haradinaj tha se është i bindur se katërshja e ish-krerëve të UÇK-së do të kthehen në Kosovë pas 16 shtatorit si të pafajshëm.
"Uroj që ky të jetë tubimi i fundit i këtij lloji pasi unë jam optimist, dita ditës jam edhe më optimist se ata do të kthehen me verdiktin e pafajësisë, të pafajshëm janë marrë dhe të pafajshëm do të kthehen. Atyre jo që u ka munguar ideja që populli po i përkrah, sepse e dinë, mirëpo sot me siguri që do iu jap emocione të veçanta, besoj që ata do t'i forcojë edhe më tepër që ti kalojnë edhe këto 4 ditë", tha ai.