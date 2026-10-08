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Deputeti i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Ambasada e Gjermanisë në Kosovë, me rastin e Ditës së Bashkimit të Gjermanisë.
Haradinaj, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se me ambasadorin e ri të Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, ka shkëmbyer mendime lidhur me zhvillimet aktuale në vend dhe thellimin e partneritetit mes Kosovës dhe Gjermanisë.
“36 vjet më parë, Gjermania e bashkuar tregoi lidership në liri dhe demokraci, duke kontribouar për paqe dhe stabilitet në botë”, ka shkruar Haradinaj.
Ai ka vlerësuar mbështetjen e Gjermanisë për Kosovën, duke theksuar se shteti gjerman ka kontribuar në procesin e shtetndërtimit të vendit.
“Gjermania ka dhënë mbështetje shumë të madhe për shtetndërtimin e Republikës së Kosovës dhe për këtë, populli ynë do të jetë përgjithmonë mirënjohës”, ka deklaruar Haradinaj.