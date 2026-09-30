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Ish-kryeministri, Ramush Haradinaj, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në protestën e nesërme në Prishtinë, në mbrojtje të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe kundër vendimit dënues ndaj udhëheqësve të UÇK-së.
Haradinaj u ka bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës, e cila do të mbahet nesër në ora 16:00, në sheshin e kryeqytetit, transmeton Klankosova.tv.
“Vendimi dënues ndaj udhëheqësve të UÇK-së është i papranueshëm dhe i padrejtë”, ka shkruar Haradinaj.
Ai e ka përmbyllur thirrjen me mesazhin: “Jo në emrin tim, jo në emër të popullit të Kosovës”.
“Duke mbrojtur luftën e drejtë çlirimtare, mbrojmë atdheun”.