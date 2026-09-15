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Ish-nënkryetari i OVL UÇK-së, Nasim Haradinaj në emisionin “Kosova Today”, ka deklaruar se Serbia po përgatit trazira.
Teksa vendimi final për ish-krerët e UÇK-së po afron, Haradinaj tha se paralajmërimet nga ambasadat ndërkombëtare rreth demonstratave të mundshme, sipas tij, mund të jenë indikatorë për serbët, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk duhet patjetër që elementi të jemi ne. Ata kanë me pas reagime. Prandaj po them edhe një herë, ka me pas skenare edhe më të rrezikshme prandaj Evropa është e angazhuar. Skenar që do t’i bëjë Serbia. Që do t’i inskenojë si në vitin 2004-2005 [trazirat e marsit]. Çka mendoni, që serbët do të rrinë duarkryq?”, u shpreh Haradinaj në Klan Kosova.