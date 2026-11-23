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Hapini sytë mirë, sepse këto zbritje nuk kalojnë pa u vënë re! Black Friday po vjen në Interex me EXTRA oferta dhe zbritje deri në 80% në produkte shtëpiake dhe tekstil!
Nga 25 nëntori deri më 1 dhjetor 2026, Interex sjell 7 ditë me çmime dhe mundësi të jashtëzakonshme për të përfituar nga ofertat më të shumëpritura të vitit.
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Nën moton “Hapini sytë, ofertat janë këtu!”, Interex e kthen Black Friday në 7 ditë plot mundësi për blerje të zgjuara dhe kursime të mëdha.
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BLACK FRIDAY NË INTEREX – 7 ditë EXTRA oferta, deri në 80% zbritje!
25 nëntor – 1 dhjetor 2026
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