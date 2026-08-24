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Ministria e Mbrojtjes ka shpallur konkurs për nominimin e kandidatëve nga Kosova që do të kenë mundësinë të studiojnë në Akademinë Ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Siç thuhet në njoftimin për media, të drejtë aplikimi kanë shtetasit e Kosovës që kanë përfunduar shkollën e mesme, janë të moshës 18 deri në 22 vjeç dhe i plotësojnë kriteret shëndetësore, fizike dhe ligjore.
”Kjo është mundësia për të ndërtuar një karrierë ushtarake në një nga akademitë më prestigjioze ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, thotë Ministria e Mbrojtjes.
Aplikimi është i hapur nga 24 gushti deri më 7 shtator 2026!/Klankosova.tv
Procedurat e aplikimit dhe përzgjedhjes për të studiuar në akademinë ushtarake në ShBA mund të gjeni në webfaqen e ministrisë : https://mod.rks-gov.net/