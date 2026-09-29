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Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani” ka nisur edicioni i 23-të i Javës së Bibliotekës, me temën “RILINDJA - Zëra në kujtesë”, që sjell në fokus historinë e shtypit, librit dhe trashëgimisë së Rilindjes.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Kulturës, në ditën e parë u hapën tri ekspozita, ndërsa gjatë javës do të zhvillohen aktivitete të ndryshme kushtuar librit, shtypit, kujtesës dhe trashëgimisë kulturore, transmeton Klankosova.tv.
Programi vazhdon deri më 2 tetor, ndërsa nesër mbahet edhe Takimi Vjetor i Drejtorëve të Bibliotekave Kombëtare të Evropës Juglindore, me fokus bashkëpunimin rajonal dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në shërbimet bibliotekare.