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Një ide e mirë, mund të shndërrohet në ndryshim konkret për komunitetin apo individët.
Iniciativat e paregjistruara dhe organizatat joqeveritare në Kosovë, tashmë kanë mundësi të aplikojnë për grantet për vullnetarizëm që synojnë të mbështesin aktivizimin qytetar dhe nismat vullnetare, transmeton Klankosova.tv.
Për këtë, në emisionin “Ora Shtatë”, foli Nita Bicurri, menaxhere për ngritje të kapaciteteve në KCSF.
Për shkak të vështirësive financiare, ajo tha se kjo ide vetëm tash ka mundur të realizohet.
Për të kuptuar më shumë, ndiqeni videon e mëposhtme: