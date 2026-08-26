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Zakoni i të ngrënit në kompjuter mund të jetë më problematik nga sa mendojnë shumë njerëz. Shkencëtarët dhe mikrobiologët e higjienës paralajmërojnë se tastiera mund të bëhet lehtësisht një vend shumimi për bakteret, veçanërisht nëse hani me duar dhe pastaj vazhdoni menjëherë të shkruani, shkruan HuffPost.
Burime të fshehura të baktereve
"Nëse përdorni pirun dhe lugë, nuk keni shumë për t'u shqetësuar," thotë mikrobiologu Jason Tetro, i njohur edhe si "Djali i Mikrobeve". Problemi lind kur hani me duar, siç janë patatet e skuqura ose ndonjë ushqim tjetër i shpejtë, dhe pastaj vazhdoni të shkruani me të njëjtat duar, transmeton Klankosova.tv.
"Nuk ka rëndësi nëse hani diçka dhe prekni tastierën apo e lëpini drejtpërdrejt," paralajmëron Tetro, duke shtuar: "Në këtë mënyrë, pështyma nga gishtat tuaj bie mbi tastet."
Kur pështyma përzihet me mbeturinat e ushqimit, ajo krijon një mjedis ideal për rritjen e mikrobeve. "Ju po u siguroni baktereve ushqim për të krijuar një biofilm në tastierë, gjë që është mjaft e pakëndshme," shpjegon Tetro. Ky zakon i përhapur mund të jetë arsyeja pse filloni të teshtitni dhe kolliteni disa ditë më vonë, shkruan Index.hr.
"Ndoshta po e ktheni tastierën tuaj në një restorant vetëshërbimi për bakteret sepse po vendosni ushqim mbi të", thotë Chuck Gerba, një mikrobiolog në Universitetin e Arizonës. Tetro thekson se bakteret si stafilokoka dhe E. coli mund të mbijetojnë në sipërfaqen e tastierës suaj për ditë të tëra. Nëse ato marrin lagështi ose ushqim, ato do të fillojnë të shumohen.
Rreziqet e zyrës dhe zgjidhjet e thjeshta
Të hash në tavolinën tuaj në zyrë rrit më tej rrezikun tuaj sepse viruset dihet se përhapen lehtësisht përmes tastierave të zyrës. Gerba gjurmoi përhapjen e një virusi në një studim. Ai e vendosi atë në një dorezë zyre dhe virusi përfundoi në tastierat e shumicës së punonjësve.
Pra, ajo që prekin gishtat tuaj është çelësi. "E merrni virusin nga doreza e derës, e transferoni në tastierën tuaj, shkoni të bëni diçka, ktheheni dhe nga tastiera e transferon përsëri në gishtat tuaj", shpjegon Gerba. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në muajt në vijim. Gerba thotë se viruset e ftohjes dhe gripit kanë më shumë gjasa të qëndrojnë në duar të pista dhe zakonisht fillojnë të përhapen në zyra në shtator dhe tetor.
Duart e palara vetëm sa i përkeqësojnë gjërat. "Po e rrisni rrezikun sepse duke ndotur sipërfaqet, po krijoni më shumë ekspozim ndaj viruseve", thotë Gerba. Për fat të mirë, zgjidhja është e thjeshtë.
Përdorni dezinfektues duarsh
Ndërsa do të ishte ideale të mos hani ndërsa shkruani, shkencëtarët e dinë se kjo nuk është një mundësi realiste për shumicën e punonjësve të zyrës. Tetro thotë se është përpjekur t'i bindë njerëzit të mos hanë në tastierë për 20 vjet, por pa sukses.
"Meqenëse nuk mund t'i bëj njerëzit të ndryshojnë zakonet e tyre, i këshilloj të paktën të përdorin peceta të lagura. Kjo do të ndihmojë", thotë ai. "Rekomandimi im është t'i keni gjithmonë në dorë, si për duart ashtu edhe për kompjuterin tuaj." Mikrobiologët rekomandojnë dezinfektimin e duarve me një produkt të veçantë ose përdorimin e pecetave të lagura pas ngrënies. Kjo mund të përdoret për të fshirë laptopin dhe për të pastruar gishtat midis kafshimeve.
Një dezinfektues në tavolinën tuaj shërben gjithashtu si një kujtesë e dobishme për të qëndruar të pastër pas pushimit të drekës. Gerba ka vërejtur se thjesht të kesh një dezinfektant afër zvogëlon ndjeshëm përhapjen e mikrobeve në ndërtesa. Prandaj është një ide e mirë të ndalesh gjatë pushimit dhe të pastrosh duart para se të kthehesh në punë. Është një hap i thjeshtë që mund të bëjë një ndryshim të madh gjatë sezonit të ftohtë.
"Tastierja nuk duhet parë vetëm si një mjet, por si një rrugë e mundshme për infeksion", përfundon Tetro.