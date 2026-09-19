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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, ka vizituar familjet e Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit, pas vendimit të fundit të marrë në Hagë.
Hamza në një postim ë rrjete sociale ka shkruar se gjatë vizitës u ka shprehur familjeve mbështetjen e tij, duke theksuar se ato nuk janë vetëm dhe nuk do të jenë kurrë, transmeton Klankosovoa.tv.
Ai gjithashtu ka shkruar se dhimbja e familjeve është edhe dhimbje e popullit të Kosovës, ndërsa u shpreh krenar për ish-krerët e UÇK-së dhe luftën për liri.